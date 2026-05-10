Montserrat Rendón inspira a su hijo en el octágono de la UFC

La historia de Montserrat Rendón no sólo se escribe dentro del octágono. Cada jornada de entrenamiento, cada sacrificio y cada victoria se reflejan en los ojos atentos de Matías, su hijo adolescente, quien ha encontrado en ella a su mayor inspiración.

Convertido en su fan número uno, acompaña con orgullo cada paso de su preparación y presume, sin reservas, la dualidad que su madre encarna: una peleadora disciplinada y, al mismo tiempo, una madre presente.

Para Montserrat, ya no es extraño que en la escuela o entre amigos, Matías haga de su carrera deportiva un tema recurrente.

“Él es mi fan número uno. Siempre, en la escuela, las maestras dicen que ya saben que voy a pelear y conocen las fechas. También sus amigos me ven con emoción. Yo soy atenta con todos y les agradezco el apoyo. Mi hijo practica futbol y todo el equipo sabe en dónde me desarrollo, además de que tienen esa admiración por mi trabajo”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Rendón, quien ha sabido superar múltiples obstáculos a lo largo de su carrera, destacó que en cada encuentro con los jóvenes busca motivarlos a trabajar por sus sueños, convencida de que con dedicación y esfuerzo todo es posible.

“Me gusta motivarlos cada vez que puedo; les pido trabajar por sus sueños, porque no hay meta que no se pueda cumplir con esfuerzo y dedicación. Él sabe que contará conmigo siempre. Me encanta verlo crecer y convertirse en un gran ser humano”, finalizó.

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