El 10 de mayo no sólo es un día para celebrar a las madres, sino también para reconocer la fuerza que ellas representan en cada ámbito de la vida.

Montserrat Rendón, peleadora nacional de artes marciales mixtas, ha demostrado que los triunfos en el octágono son importantes, pero ninguno se compara con el regalo de la maternidad.

“Represento a las mamás mexicanas que, ante la adversidad, siguen adelante. Ese es mi mayor súper poder: hacerlo en un deporte como este es un orgullo. Creo que en esta tarea todo está en la organización para tener tiempo para todo. Las mujeres somos aguerridas. ¡Vivan las mujeres que buscan cumplir sus sueños y poner el mejor ejemplo a sus hijos!”, mencionó.

Rendón compartió la emoción de poder ver a su hijo vibrar con cada combate y sentirse orgulloso de la labor que su madre desempeña: “Mi hijo es un adolescente de 12 años; antes era un poco más complicado. Hoy está feliz de verme entrenar, lo toma como un trabajo y me da motivación para ir a la escuela, ayudarle con sus tareas y estar al pendiente de él”.

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