Montserrat Rendón le augura un futuro brillante a Regina Tarín en la UFC

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La última visita de la UFC a México dejó huella con momentos memorables, y uno de los más comentados fue el debut de Regina Tarín.

La peleadora mexicana, quien estuvo cerca de firmar con la WWE, se presentó ante su gente y, con apenas unos días de preparación, derrotó a Ernesta Kareckaite en una noche que marcó el inicio de su camino en las artes marciales mixtas.

Su triunfo no sólo encendió la emoción de la afición, sino que también generó respeto dentro de la compañía, donde colegas reconocieron su entrega y pasión.

Entre esas voces destacó la de Montserrat Rendón, otra representante mexicana del octágono, quien dedicó palabras de aliento y admiración a la joven peleadora.

“No tengo un consejo en específico para Regina, solamente felicitarla. Me parece una chica muy disciplinada que hizo un gran trabajo en su presentación en casa. Es una joven con un camino muy grande por delante; se le nota que es su pasión. Estoy segura de que vendrán cosas importantes en su carrera”, mencionó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

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