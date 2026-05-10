Liga MX Femenil: Horario y canales para ver las semifinales; HOY, domingo 10 de mayo

Este domingo, la Liga MX Femenil definirá a los dos equipos que serán protagonistas en la pelea por el campeonato.

Por un lado, América recibirá a Toluca en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Las dirigidas por Ángel Villacampa prácticamente ya están clasificadas a la última ronda del torneo Clausura 2026, después de la goleada (1-7) que le propinaron a las Diablas Rojas.

En el partido de ida, una solitaria anotación de Abby Erceg (20') no pudo contra los goles que Scarlett Camberos (8'), Kimberly Rodríguez (12'), Irene Guerrero (37'), Nancy Antonio (63'), Aylín Aviléz (81') y un doblete Geyse Ferreira (23' y 52').

En la otra roma, Monterrey y Pachuca se medirán en el Estadio BBVA para definir quién enfrentará al América en la pelea por el título.

Durante el encuentro de ida, las Tuzas sacaron ventaja (2-0) ante las Rayadas gracias a los goles de Aline Gomes (10') y Charlyn Corral (76').

Estos son los horarios y los canales de transmisión para ver las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

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Monterrey y Pachuca en las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver las semifinales de la Liga MX Femenil?

Domingo, 10 de mayo

América vs Toluca | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión a través de la señal ViX Gratis , TUDN , Nu9ve y canal de YouTube de la Liga MX Femenil .

vs | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión a través de la señal , , y canal de YouTube de la . Monterrey vs Pachuca | 18:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

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