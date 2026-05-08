Para Patrice Lair fue un "milagro" que Toluca se instalara en las semifinales de la Liga MX Femenil, ya que "no tienen el nivel" para competir ante rivales como el América. Después de la goleada (1-7) que sufrió la escuadra escarlata en "El Infierno", el técnico francés criticó fuertemente a su equipo y adelantó que abandonará la Liga MX Femenil, ya que “dio todo lo que tenía que dar”.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para dirigir a uno varonil en la Liga MX.

“Les agradezco todo su apoyo. Es la última conferencia que doy, ya que me voy a Francia. Quizás regrese más adelante a México, pero sería con un equipo de futbol masculino ya que, por el momento, en el futbol femenil di lo que tenía que dar. Fueron muchos logros”, sentenció Lair en conferencia de prensa posterior al partido de ida que se celebró en el Estadio Nemesio Diez.

Una solitaria anotación de Abby Erceg (20') no pudo contra los goles que Scarlett Camberos (8'), Kimberly Rodríguez (12'), Irene Guerrero (37'), Nancy Antonio (63'), Aylín Aviléz (81') y un doblete Geyse Ferreira (23' y 52') le propinaron a las Diablas Rojas.

Sin esperanza, las escarlatas prácticamente están eliminadas del torneo Clausura 2026. Aún así deberán terminar el trámite en el partido de vuelta que se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes, hogar de las Águilas del América.

“Toluca, en este momento, tiene demasiadas fallas. Es un milagro que estemos en semifinales. Este equipo no tiene el nivel para competir contra rivales como América”, concluyó Lair.

En este certamen, las Diablas Rojas culminaron la fase regular en el sexto lugar de la tabla general con un saldo de diez victorias, cuatro derrotas y tres empates. Después, en un golpe sorpresivo, eliminaron a las Amazonas de Tigres en los Cuartos de Final.

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Toluca y América en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil - Foto: Imago7

¿Cuándo será el partido de vuelta de América y Toluca en la Liguilla de la Liga MX Femenil?

Domingo, 10 de mayo

América vs Toluca Femenil | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis, TUDN y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.