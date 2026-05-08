¿Qué necesita Chivas para avanzar a la semifinales del Clausura 2026?

Con una gran responsabilidad frente a su afición, las Chivas buscan el pase a semifinales contra Tigres en una serie en la que van abajo 1-3 que cosecharon los felinos en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026.

Durante el primer partido de esta llave, el conjunto rojiblanco consiguió tomar ventaja en los primeros 45 minutos con la anotación de Ricardo Marín, que causó polémica por una supuesta falta sobre Rômulo.

Pese a anotar primero, el equipo de Gabriel Milito cedió la iniciativa y los felinos no dejaron escapar esa oportunidad para poder mostrar su poderío ofensivo y encontrar el 1-1.

Lee también Matías Almeyda, el principal candidato para dirigir a Rayados

Así como cayó el empate, el cuadro de la UANL no descansó hasta encontrar los otros dos goles para, posiblemente, sentenciar los cuartos de final frente al equipo de Jalisco.

🇦🇹 ¡JUNTOS EN LAS GRADAS Y EN EL TERRENO DE JUEGO! 🔥 pic.twitter.com/XU1brOSvH0 — CHIVAS (@Chivas) May 9, 2026

Esto necesita Chivas para avanzar a semifinales del Clausura 2026

Estar 1-3 abajo suma bastante presión al equipo rojiblanco, pero si algo los puede llevar a la siguiente ronda es el haber terminado en la segunda posición de la clasificación.

Para poder llegar a las semifinales del Clausura 2026, las Chivas necesitan ganar o empatar en el marcador global, pues un empate en este rubro los colocaría en la siguiente fase de la campaña por su posición en la tabla. El Guadalajara terminó segundo y los Tigres quedaron séptimos.

Lee también Gilberto Mora apostó por recuperarse sin cirugía; hoy disfruta otra vez la Selección Mexicana

Este sábado 9 de mayo se define si el Rebaño Sagrado llega o no a las siguiente fase.