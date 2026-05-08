Rayados de Monterrey continúa en la búsqueda de conseguir a su director técnico para el Apertura 2026, luego de ponerle punto final a la etapa de Nicolás Sánchez al frente del equipo.

Parece que tras la designación de Dennis te Klose como presidente deportivo, la directiva del club regiomontano aceleró la búsqueda por la contratación de un director técnico.

Dentro de la baraja de posibilidades para tomar el banquillo albiazul aparece Matías Almeyda, quien se coloca como el gran favorito para llegar a tomar las riendas del club, según reportes.

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De acuerdo con algunos reportes, la comitiva rayada realizó un viaje hasta Madrid para platicar con el estratega argentino y así comenzar con las negociaciones ante la probabilidad de poder cerrar la firma del apodado "Pelado".

Matías Almeyda es anunciado como nuevo director técnico del Sevilla y dirigirá a su segundo equipo en Europa / FOTO: Imago7

Esta no es la primera vez que Monterrey busca los servicios de Almeyda, ya que también fue del interés de la directiva de Rayados en 2022 cuando el argentino estaba en el San José Earthquakes de la MLS, pero no lograron llegar a un acuerdo.

El único club que ha dirigido Matías Almeyda en México son las Chivas, equipo con el que quedó campeón de la Liga MX en el Clausura 2017, de la Concachampions y Copa MX.

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Han pasado ocho años desde que el argentino salió del país y ha tenido grandes vivencias en el extranjero como en Estados Unidos y, recientemente, en España con el Sevilla.

Estos días serán clave para poder cerrar la llegada de Almeyda a los Rayados de Monterrey.