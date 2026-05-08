En el América no rehúyen al “reto” que les lanzó Efraín Juárez sobre tener la “obligación” de ser el equipo que proponga en el segundo capítulo del Clásico Capitalino. Lo aceptan con orgullo, al ser conscientes de la institución que representan.

“Si ellos quieren sentirse un poquito mejor pasando la bolita de este lado, está perfecto. Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones; de hecho, nos esforzamos más y jugamos [mejor] cuando hay este tipo de presión, así que bienvenida sea”, sentenció Henry Martín.

El goleador azulcrema aseguró que las Águilas son capaces de crecerse ante la adversidad “sea en un partido de torneo regular o de Liguilla” porque saben lidiar con estar “bajo los ojos de todos”, por lo que confía en que van a “avanzar a las semifinales”.

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Henry Martín con el América, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

Además, el atacante mexicano lamentó y criticó la queja que metieron los Pumas por una supuesta alineación indebida del conjunto de Coapa en el juego de ida.

“Sorprende que intenten ganar el partido por medios extraños; definitivamente, no lo compartimos. Cáceres sale por una conmoción y con una fractura de pómulo y sorprende que metan una queja por eso… Nosotros estábamos más preocupados por Cáceres”, manifestó.

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Para la Bomba, lo más importante es buscar la victoria sobre el terreno de juego y desea que el partido del domingo transcurra sin mayor complicación ni polémica.

“Nosotros jugamos y nos matamos dentro de la cancha para obtener un resultado; eso, para mí, es lo que vale. Esperemos que el partido de vuelta sea lo más fino posible, de ambas partes, tanto dentro y fuera de la cancha y, por supuesto, en la cuestión arbitral”, externó Henry Martín.