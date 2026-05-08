Este sábado, las Chivas reciben a los Tigres en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, partido al que llegan con un 1-3 en contra y que deben de remontar o empatar para poder meterse a las semifinales del torneo de Liga MX.

Asimismo, este viernes 8 de mayo, el club está de fiesta porque celebra su 120 aniversario, por lo que el equipo decidió llevar a cabo su sesión de entrenamiento en el Estadio Akron a puerta abierta para contar con la participación de sus aficionados.

Un centenar de seguidores se dieron cita en la casa del cuadro rojiblanco para demostrar que estarán ahí para ellos, sin importar lo difícil que luce este encuentro ante los regiomontanos.

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Con el característico "¡Vamos, vamos Rebaño!" la afición hacía sentir su calor hacia los futbolistas que escuchaban las órdenes de Milito durante el entrenamiento.

Amaury Vergara, dueño del equipo, también asistió a este evento para presenciar el increíble apoyo de los suyos.

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Una vez finalizada la sesión, los jugadores se acercaron a la grada donde se ubica la porra del club para escuchar atentamente los cánticos y unirse a los mismos con aplausos y alzando las manos.

Chivas y Tigres se enfrentan este sábado 9 de mayo en punto de las 19:00 horas en el Estadio Akron, de donde saldrá el primer semifinalista del Clausura 2026.