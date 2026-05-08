Chivas celebra 120 años de ser el orgullo mexicano 

La identidad de un equipo puede ser tan poderosa que llega a converger con la de un individuo e influye directamente para que esa persona se identifique con los valores, ideales o la propia ideología que representa un club dentro y fuera de la cancha.

Gerardo Orellana, sociólogo de la UNAM especializado en deporte, describe que “en general hay un consenso entre los que trabajamos en sociología del deporte y en especial del futbol, que es la construcción de identidades”.

Partiendo de ese punto, el Club Deportivo Guadalajara posee una de las identidades más fuertes y reconocibles dentro del futbol mexicano, algo que le ha permitido convertirse en un importante tema de estudio a lo largo de sus 120 años de existencia.

Dentro de los puntos que resalta Orellana respecto a la relevancia del club en la sociedad, aparece el hecho de estar conformado sólo por mexicanos, una característica que correspondía con la construcción social del estado de Jalisco, así como de Guadalajara durante el siglo XX.

Esa decisión institucional terminó por fortalecer la percepción de Chivas como un equipo profundamente ligado con la identidad nacional y las tradiciones mexicanas.

“Jugar con puros mexicanos está ligado con esta identidad nacionalista en ese México tradicional, a diferencia de esos otros equipos ligados a proyectos que iban por la internacionalización, porque empiezan a jugar con futbolistas extranjeros”, comenta el especialista al referirse a los clubes de la capital y a las diferencias que comenzaron a marcarse con el paso de los años.

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