Edgar Cadena sueña con medalla olímpica en Los Ángeles 2028 de la mano de Isaac del Toro

Cada vez que un ciclista mexicano logra un buen resultado en el extranjero, las expectativas crecen y la ilusión se fortalece. Primero, al ver a representantes nacionales demostrar su potencial en los mejores circuitos del mundo; después, con el deseo de que esa racha positiva se extienda hasta los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La máxima justa deportiva apunta a ofrecer varias plazas para los pedalistas mexicanos, un objetivo que motiva a Edgar Cadena. En charla con EL UNIVERSAL Deportes, habló sobre la posibilidad de conformar un equipo sólido y trabajar junto a Isaac del Toro, con la meta de alcanzar la medalla de oro.

“Me encantaría estar en los Juegos Olímpicos. Estoy seguro de que, con lo que estamos haciendo, se puede pensar en muchas plazas para el país en Los Ángeles 2028. En ese escenario, todos podemos trabajar para Isaac e intentar ganar esa presea de oro”, mencionó.

Cadena recordó que su primer deporte fue el triatlón y valoró cada paso del recorrido, hasta ser reconocido internacionalmente, sin olvidar aquellas primeras carreras que lo hicieron sentirse vivo.

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