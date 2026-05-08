Chivas llega a su 120 aniversario urgido de un título; dejaron de ser los más ganadores

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A partir de 2018, Chivas dejó de ser el equipo más ganador del futbol mexicano, ya que en ese año América llegó a 13 títulos y así relegó al Guadalajara al segundo peldaño de ese rubro.

Sin embargo, hubo una época en la que el Rebaño veía hacia abajo a todos los clubes, puesto que era el máximo campeón.

En los 80, el Guadalajara poseía ocho títulos y el América tenía solamente tres, cinco campeonatos de diferencia marcaron. A principios de los 90, cosechó sólo un trofeo más; los azulcremas lograron cinco y el conteo se puso nueve a ocho.

Fue hasta 2005 cuando las Águilas alcanzaron a los tapatíos en títulos, ambos poseían 10 estrellas. Chivas recuperó el trono en 2006 y en 2013 los de Coapa los volvieron a empatar, para posteriormente superarlos en 2014.

La última vez que se coronaron fue en el Clausura 2017, cuando se impusieron a los Tigres. En aquella ocasión, el equipo alcanzó las 12 estrellas y empató con América... Ahora están estancados en esa cifra y empatados con el Toluca.

En 2023, el Guadalajara se colocó a minutos de conquistar su decimotercer título, pero Tigres les arrebató el sueño. Ahora las Águilas les sacan cuatro.

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