Edgar Cadena, con casi una década de experiencia en el ciclismo, se ha convertido en una voz que refleja las realidades del deporte en México. Más allá de los kilómetros recorridos y las competencias ganadas, su testimonio expone un obstáculo que pesa más que cualquier subida: Los altos costos y la escasa difusión.

No habla sólo de su experiencia personal, sino de un problema que atrapa a muchos atletas nacionales: Un sistema deportivo que exige sacrificios enormes, pero pocas veces ofrece el respaldo necesario. Su mensaje es un recordatorio de que el talento existe; sin embargo, necesita un entorno que lo impulse.

“Por parte de mi madre, he tenido un gran apoyo. Es complicado iniciar en el ciclismo en México. Mi familia tuvo problemas financieros y desde edades tempranas comencé a trabajar. Es un deporte caro, aunque no lo parezca, porque todo tiene un valor muy elevado. Ese problema ha causado la salida de muchos chicos”, mencionó.

Cadena, quien no dudó en recurrir a equipo adquirido en el mercado negro para reducir costos, presentó una escala de precios que permite dimensionar lo complejo que resulta esto.

“En México, el costo de un equipo ciclista competitivo puede variar desde unos cuantos miles de pesos hasta cifras que superan los 150 mil, dependiendo de la calidad de la bicicleta, accesorios y ropa”, dijo.

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