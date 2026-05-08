Carlos Acevedo sobre la polémica en Selección Mexicana: Nosotros sólo seguimos órdenes

La Selección Mexicana arrancó su concentración rumbo al Mundial 2026, el pasado miércoles, en medio de una polémica iniciada por directivos y federativos. Todo, por la presencia de Jesús Gallardo y Alexis Vega en el entrenamiento de Toluca.

El escándalo cimbró el proyecto de Javier Aguirre, pero todo se solucionó y para Carlos Acevedo, los jugadores nada tienen que ver en temas de pantalón largo.

"Fue un tema que no nos compete a nosotros, no tuvimos nada qué ver, nosotros recibimos órdenes tanto del club, como de la Selección y creo que todos llegamos a tiempo, a la cena y creo que el cuerpo técnico fue muy transparente desde el inicio", declaró el meta tricolor.

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Más allá del ruido exterior, Acevedo destaca la armonía que viven en el CAR, desde su llegada el pasado miércoles. El lagunero deja todo en manos de los directivos.

"Tanto jugadores de Chivas y Toluca llegaron bien. Estamos muy felices de estar, es un tema de directivos que seguramente resolvieron de mejor forma, lo mejor es la comunicación. Necesitamos llenarnos de cosas positivas y creo que es el primer paso", agregó el portero de Santos Laguna.

Javier Aguirre inicia concentración con la Selección Mexicana este 6 de mayo. FOTO: IMAGO7

La oportunidad de su vida

En Qatar 2022 se quedó en la orilla. Su momento con Santos Laguna indicaba que podía pelear por uno de los tres lugares en la portería; sin embargo, no fue así. Ahora vive un momento de ensueño a unos días de su primera Copa del Mundo.

"Dios te pone en su camino, desafortunadamente no pude estar el ciclo pasado cuando estuve compitiendo, pero cumplí un sueño de estar compitiendo y hoy la vida me recompensa con este proceso", menciona emocionado.

"Yo quería una oportunidad, que me vieran, me reconocieran y gracias a Dios se me dio. Hoy me toca estar aquí, luchando por un lugar y ese sueño está cada vez más cerca", concluye un ilusionado Acevedo por estar cerca de su primer Mundial.

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