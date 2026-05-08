Chicharito felicita a las Chivas en su 120 aniversario

Pese a estar alejado del futbol profesional, Javier Hernández Balcázar aprovechó este día para mandarle una felicitación al Club Deportivo Guadalajara en su 120 aniversario, institución de la que no salió como se esperaba tras una segunda etapa en el club.

La afición rojiblanca quedó dividida tras el paso del Chicharito de 2024-2025, pues el histórico goleador mexicano no entregó lo que esperaban de él y coleccionó una triste cantidad de anotaciones a lo largo de sus meses en Chivas.

Salió del club con más críticas que halagos por parte de los seguidores del Rebaño Sagrado, luego de aquel fatídico fallo frente a Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Lee también Amaury Vergara presume presencia del Rebaño en la Selección Mexicana: “Son seis jugadores de Chivas”

En aquella ocasión, Hernández voló su penalti que podía significar el pase del Guadalajara a la siguiente fase.

¿Cuál fue el mensaje de Chicharito a las Chivas?

Por medio de sus redes sociales, el exfutbolista del Real Madrid compartió un mensaje dirigido al club de sus amores en este día de celebración.

"¡Felices 120 años mi Rebaño! Un legado familiar", compartió Javier con una imagen en la que aparece junto a su abuelo, quien también fue futbolista del cuadro rojiblanco.

Lee también Gilberto Mora apostó por recuperarse sin cirugía; hoy disfruta otra vez la Selección Mexicana

Dentro de la publicación, el canterano chiva incluyó fotografías de sus primeros años en el club, de su debut, de momentos recientes cuando regresó al equipo y también de aquel icónico duelo frente al Manchester United en la inauguración del Estadio Akron, antes Omnilife.