FIFA revela quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026; desde Belinda hasta Los Ángeles Azules

La inauguración de la Copa del Mundo de 2026 tendrá un histórico espectáculo en el que se presentarán voces de la música latinoamericana. Noventa minutos antes de que México y Sudáfrica salten a la cancha, el Estadio Banorte se encenderá con una ceremonia de apertura que contará con figuras como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Para que los aficionados puedan disfrutar del espectáculo, a celebrarse el próximo 11 de junio del 2026, las puertas del Coloso de Santa Úrsula se abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial correspondiente al primer partido de la Fase de Grupos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, adelantó que la “fiesta” musical continuará con el paso de los días en Canadá y Estados Unidos, particularmente en el Estadio de Toronto y el Estadio Los Ángeles, ya que el máximo organismo del balompié planeó una trilogía de ceremonias de apertura entre los tres países anfitriones.

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The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins 🇲🇽



The world comes alive as football, music and culture spark the start of the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

“Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, aseveró Infantino.

Por su parte, la FIFA confirmó que la ceremonia musical de la Ciudad de México tomará como inspiración el diseño de papel picado, ya que es un símbolo de “tradición, artesanía y alegría”.

“Producidas en colaboración con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo creativo común que reimagina el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través del prisma de la cultura de cada país sede”, adelantó la FIFA.

El partido de México contra Sudáfrica abrirá el “telón” de los 104 compromisos que se disputarán entre 16 ciudades sede del 11 de junio al 19 de julio.

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