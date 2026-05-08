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El rescató un empate (3-3) más que valioso ante los Pumas, en los últimos minutos de la ida de los Cuartos de Final, por lo que la “confianza y motivación” prevalece en el seno azulcrema de cara a la vuelta. Sobre todo, tras la sorpresiva visita de Emilio Azcárraga Jean a las instalaciones del Nido de Coapa.

“Pude platicar con él, me dijo que está bastante tranquilo, muy motivado y con muchas ganas de que ya llegue el juego; está muy contento por la respuesta del equipo después de ir 3-1 abajo y por ver que esas ganas, esa garra, esa entrega y esa respuesta siguen ahí en los momento difíciles”, declaró Henry Martín.

En conferencia de prensa, previo al Clásico Capitalino, el delantero y capitán azulcrema valoró la presencia del propietario de las Águilas y desea corresponderle con “el resultado que él espera”.

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Henry Martín durante el partido de ida entre América y Pumas, correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026 - Foto: Imago7
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“No sabíamos que venía, [pero] eso demuestra el compromiso por parte de él y que todos estamos en la misma sintonía. No hubo una charla como tal con el grupo, viene a cuestiones directivas, pero sí nos visitó en la cancha y estuvo viendo el entrenamiento; eso te da la motivación extra que se necesita, te impregna esas ganas”, destacó.

Respecto a las expectativas del empresario mexicano, la Bomba reveló más detalles de su conversación con “el patrón”.

“Espera que el partido va a ser de tú a tú, de mucha entrega, de muchos forcejos, de muchos duelos y que, realmente, va a ganar el que sea el mejor y el que quiera más en la cancha. Quedó bastante tranquilo por ver la entrega que se está haciendo en cada jugada y porque el equipo está motivado y tiene ganas de que ya se el juego”, compartió.

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Henry Martín también reconoció que tienen la “ilusión por clasificar a las semifinales” porque son conscientes de la deuda que deben saldar con los seguidores azulcremas y esta es “la oportunidad de darle vuelta a la página”.

“Es un clásico, sabemos lo que significa, se juega el orgullo y, para nosotros, vale mucho más que cualquier cosa. Sabemos que tenemos cuentas pendientes con la afición y que nos jugamos el orgullo de la afición y el nuestro como institución. Pensamos día y noche en ganar, pasar y seguir avanzando en la Liguilla”, sentenció.

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