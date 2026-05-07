Miguel Herrera inicia su tercera etapa como DT de Atlante

Después del fracaso que vivió con el equipo nacional de Costa Rica, el estratega Miguel Herrera asumió el reto de dirigir al Atlante en su regreso a la Primera División del futbol mexicano. Espacio del que, de acuerdo al director técnico, nunca debieron salir.

“Ha sido un equipo golpeado, pero su afición siempre ha estado ahí. Fueron nómadas. Ahora regresaron a donde deben de estar, de donde nunca debieron haber salido. Ahora toca tratar de que reflejen en la cancha lo que han sacrificado”, aseveró Herrera en su presentación.

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