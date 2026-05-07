Más Información

Shakira lanza “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy

Shakira lanza “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy

Adidas rompe el Internet con un épico comercial rumbo al Mundial

Adidas rompe el Internet con un épico comercial rumbo al Mundial

Gilberto Mora será el protagonista del mercado tras el Mundial 2026

Gilberto Mora será el protagonista del mercado tras el Mundial 2026

¿Adiós Panini? FIFA firma un nuevo contrato con otra marca de coleccionables

¿Adiós Panini? FIFA firma un nuevo contrato con otra marca de coleccionables

Luis García envía mensaje de aliento y confianza a Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

Luis García envía mensaje de aliento y confianza a Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá avanza, y con ella la fiebre mundialista que ha llevado a las grandes marcas a desplegar campañas espectaculares.

Adidas, patrocinador oficial de la FIFA y una de las firmas más ligadas al futbol, presentó este jueves su nueva producción que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El comercial, titulado “Backyard Legends”, tiene una duración de cinco minutos y se asemeja más a una película que a un spot publicitario.

Lee también

En él aparecen figuras de talla mundial como Lionel Messi, Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero, recreando un partido tradicional en el barrio.La sorpresa llega con la participación de Timothée Chalamet y Bad Bunny, quienes aportan un toque inesperado y culturalmente vibrante.

Lee también

México también tiene presencia en esta campaña: Santiago Giménez comparte escena con jóvenes estrellas como Jude Bellingham y Lamine Yamal, consolidando la imagen del futbol mexicano en el escaparate internacional.

Google News

Noticias según tus intereses