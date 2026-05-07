Luis García envía mensaje de aliento y confianza a Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

Con la Copa del Mundo de 2026 en México cada vez más cerca, la expectativa por el Tricolor crece entre aficionados y especialistas. El hecho de ser anfitrión se percibe como la principal arma para que la Selección Nacional pueda hacer historia.

Gran parte de esa responsabilidad recae en Javier Aguirre, quien en su tercer ciclo como entrenador busca coronar una carrera marcada por su experiencia en Europa.

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El “Vasco” ha recibido muestras de respaldo, y una de las más recientes provino de Luis García, exfutbolista y actual comentarista de TV Azteca. En entrevista con Medio Tiempo, García dejó un mensaje de confianza hacia Aguirre:

"Javier es un viejo lobo de mar; la gente, de pronto, tiene la libertad de decir lo que quiera. El proyecto de la Selección, siempre que esté Javier Aguirre, a mí me reconforta", expresó en entrevista con Medio Tiempo.

García recordó que fue compañero de Aguirre en su etapa como futbolista y destacó que conoce bien la forma en que se maneja dentro del vestidor, lo que le da tranquilidad y certeza de que se hará el mejor trabajo posible.

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"Tengo una relación con él, jugamos juntos, me dirigió en 1994. Le tengo gran estima, lo admiro y respeto muchísimo. Entiendo que hay quienes piensan lo contrario y dicen que es más de lo mismo. Desde mi punto de vista, cuando está Aguirre al mando me entusiasma y me da esperanza, mucho más si se trata de la Selección y mucho más si se juega en México", añadió.