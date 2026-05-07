¿Adiós Panini? FIFA firma un nuevo contrato con otra marca de coleccionables

La FIFA y Fanatics anunciaron que llegaron a un acuerdo exclusivo sobre la concesión de licencias para artículos coleccionables físicos y digitales, incluidos juegos de cartas y cromos, lo que ha llamado la atención de muchos aficionados y coleccionistas que durante décadas habían dedicado horas de pasatiempo al llenado del tradicional álbum de Panini.

Cabe señalar, que de acuerdo con la información compartida por el organismo rector del futbol mundial, surtirá pleno efecto a partir de 2031.

Esta nueva colaboración incluirá productos físicos y digitales, entre ellos juegos de cartas y cromos oficiales, además de innovaciones nunca antes vistas en torneos de la FIFA.

Una de las novedades más llamativas será la incorporación de parches especiales de camisetas de jugadores, incluidos distintivos de debutantes, los cuales formarán parte de futuras colecciones.

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Ya comenzó la preventa del álbum del Mundial 2026 y despierta la fiebre coleccionista. FOTOS: Cortesía Panini

Fanatics Collectibles tendrá la responsabilidad de diseñar y desarrollar todos los productos, mientras que Topps será la marca encargada de fabricarlos.

Este acuerdo busca ampliar la conexión entre aficionados, futbolistas y competencias internacionales mediante experiencias de colección más modernas y atractivas.

“Dentro del panorama deportivo, Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos”, declaró el dirigente.

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Asimismo, Fanatics distribuirá gratuitamente coleccionables con un valor superior a 150 millones de dólares para fomentar el futbol juvenil alrededor del mundo y acercar este tipo de productos a nuevas generaciones.

¿Se acabó la era de los álbumes de Panini?

Durante casi seis décadas la FIFA ha mantenido una histórica alianza con la empresa italiana Panini, para la producción de los álbumes oficiales de la Copa del Mundo, lo que se convirtió en una auténtica tradición para millones de aficionados.

Sin embargo, aunque FIFA y Panini no han anunciado un rompimiento oficial, al llegar a un acuerdo exclusivo con Fanatics y Topps a partir de 2031, supondría que el Mundial de 2030 será el último torneo que contará con álbumes oficiales bajo la marca italiana,

Panini ha acompañado cada edición mundialista desde México 1970 y ha marcado a generaciones enteras de coleccionistas alrededor del planeta.

A partir de 2031, los derechos exclusivos para la producción de artículos coleccionables pasarán a manos de Fanatics y Topps, para desarrollar tarjetas, estampas y juegos de cartas relacionados con competencias organizadas por la FIFA.