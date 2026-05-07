Semifinales Liga MX Femenil HOY: Horarios y canales para ver EN VIVO la ida del Clausura 2026

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El camino por la corona de la Liga MX Femenil continúa este jueves, día en el que arrancan las semifinales del torneo Clausura 2026, donde Pachuca, Rayadas, América y Toluca están a la caza por un boleto a la final.
Las Tuzas abren el telón de la antesala a la final, cuando reciban a las de Monterrey en el Estadio Hidalgo en punto de las 19:00 horas. El equipo hidalguense arriba al duelo tras eliminar a las Chivas (3-2 marcador global); por su parte, las regiomontanas dejaron en el camino al Cruz Azul con un contundente 5-1 en el global.
En la otra llave encontramos a las Diablas y las Águilas. Las acciones comienzan a las 21:00 horas y el juego tiene como sede el Estadio Nemesio Diez. Las escarlatas sorprendieron al eliminar a las Amazonas con un 4-2 en el global; mientras que el América se encargó de superar las Bravas de Juárez, aunque sufrieron para hacerlo, se impusieron 4-3 a las fronterizas.
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¿Dónde ver EN VIVO semifinales de la Liga MX Femenil?
Pachuca vs Rayadas
- Horario: 19:00 horas
- Lugar: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX
Toluca vs América
- Horario: 21:00 horas
- Lugar: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: VIX, TUDN y Canal 9
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