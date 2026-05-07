Semifinales Liga MX Femenil HOY: Horarios y canales para ver EN VIVO la ida del Clausura 2026

El camino por la corona de la Liga MX Femenil continúa este jueves, día en el que arrancan las semifinales del torneo Clausura 2026, donde Pachuca, Rayadas, América y Toluca están a la caza por un boleto a la final.

Las Tuzas abren el telón de la antesala a la final, cuando reciban a las de Monterrey en el Estadio Hidalgo en punto de las 19:00 horas. El equipo hidalguense arriba al duelo tras eliminar a las Chivas (3-2 marcador global); por su parte, las regiomontanas dejaron en el camino al Cruz Azul con un contundente 5-1 en el global.

En la otra llave encontramos a las Diablas y las Águilas. Las acciones comienzan a las 21:00 horas y el juego tiene como sede el Estadio Nemesio Diez. Las escarlatas sorprendieron al eliminar a las Amazonas con un 4-2 en el global; mientras que el América se encargó de superar las Bravas de Juárez, aunque sufrieron para hacerlo, se impusieron 4-3 a las fronterizas.

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¿Dónde ver EN VIVO semifinales de la Liga MX Femenil?

Pachuca vs Rayadas

Horario: 19:00 horas

Lugar: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX

Toluca vs América

Horario: 21:00 horas

Lugar: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: VIX, TUDN y Canal 9