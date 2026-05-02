Óscar Fernández respalda el testimonio de Janelly Farías, tras revelar abusos en Liga MX Femenil

La exfutbolista Janelly Farías recibió el respaldo del estratega de las Bravas de Juárez, Óscar Fernández, después de que en abril publicó un libro titulado “Sobreviviendo al Futbol Femenil”, donde denunció los abusos que sufren las jugadores en el balompié mexicano.

Tras la eliminación que la escuadra fronteriza vivió ante las Águilas del América en los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el director técnico sentenció que confía en el testimonio de Farías Rodríguez, pese a que no ha leído la publicación.

“Si la güera lo cuenta es porque es realidad. Te lo aseguro al cien por ciento. […] Es una persona que no tiene pelos en la lengua. Esa es una de las cosas que fortaleció nuestra amistad y nuestro grupo porque —como yo siempre digo— en el vestidor nos decimos todo de frente. Todo de cara, y tenemos una relación de ‘amigas’ increíble porque no hay nada que esconder”, aseveró Fernández.

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El timonel recordó el tiempo que compartió con Janelly Farías en el equipo de Ciudad Juárez, y enfatizó en su valentía por alzar la voz ante los abusos sistémicos del futbol femenil mexicano, donde la exjugadora militó en Chivas, Pachuca, América y Juárez

“Siempre tuvo la valentía de hablar de cosas —en nuestro vestidor— que nunca había podido hablar en otros sitios porque se sentía libre de hacerlo. Porque la apoyaban. Entonces, seguro que lo que cuenta lo vivió y es real”, concluyó el director técnico.

Este sábado, las Bravas de Juárez dejaron escapar la oportunidad de clasificar por primera vez a unas semifinales de la Liga MX Femenil. Forzosamente necesitaban una victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, cayeron por un marcador global de 4-3 ante el América.

🎙️ “Si la güera lo cuenta es porque es realidad. Te lo aseguro al cien por ciento”.



⚽️ Óscar Fernández, director técnico de las Bravas de Juárez, respaldó el testimonio y la denuncia que Janelly Farías publicó en su libro “Sobreviviendo al Futbol Femenil”. pic.twitter.com/teiyC6Xr63 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 3, 2026

Ángel Villacampa sentencia que América Femenil jugó mal, pese a pase a las semifinales

En la otra cara de la moneda, el estratega Ángel Villacampa reconoció que el América Femenil no estuvo a la altura, pese a que la escuadra azulcrema aseguró su pase a las semifinales del torneo.

“Ningún americanista está contento con lo que hemos visto hoy. […] Les he visto con falta de chispa en la forma de jugar que tenemos”, asevero el director técnico.

Pese a que clasificaron a la instancia de semifinales por séptima ocasión consecutiva, Villacampa sentenció que trabajarán para corregir “lo mal que jugaron” en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

“Hay que reconocer que hemos jugado mal. Hay que tener esa autocrítica. Tenemos que mejorar situaciones en el juego colectivo”, concluyó el estratega.

Por lo pronto, el América Femenil se encuentra a la espera de su próxima rival, misma que saldrá de la ganadora de la serie entre Tigres y Toluca Femenil.