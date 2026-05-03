Liga MX: Atlas vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida - Cuartos de Final - Clausura 2026

El Atlas y el Cruz Azul disputan el partido de ida de los cuartos de final, este noche en el estadio Jalisco.

Los Zorros reciben a la Máquina, con el objetivo de sacar ventaja como local para encaminar la eliminatoria y viajar a la Ciudad de México con mayor tranquilidad.

El equipo de Diego Cocca llega a este enfretamiento con una racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de dos victorias (Santos y América) y dos empates (Monterrey y Tigres).

Además, en la última jornada de la fase regular derrotó al América a domicilio, por lo que tienen el ánimo a tope.

Sumar ocho de los últimos 12 puntos disputados le permitió clasificar a la Liguilla, ubicado en la sexta posición de la clasificación.

Ahora, tendrá que confirmar el buen momento que atraviesa; aunque, enfrente tendrá a la mejor escuadra de toda la temporada.

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El Cruz Azul se quedó con el premio del millón de dólares, tras derrotar al Necaxa, gracias a que fue el club que más puntos sumó a lo largo de los dos semestres, es decir, Apertura 2025 y Clausura 2026.

Ya sin Nicolás Larcamón en el banquillo celeste, la Máquina recuperó la memoria y le pasó por encima a los Rayos, lo que le permitió quedarse con el tercer lugar de la tabla.

Con el triunfo sobre la escuadra hidrocálida, los cementeros rompieron su rach de nueve duelos consecutivos sin poder ganar, entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.

La victoria le permitió a los ahora dirigidos por Joel Huiqui recuperar la confianza para comenzar su aventura en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Este será el primero de los dos capítulos que protagonizarán el Atlas y el Cruz Azul en los cuartos de final, pero los dos tratarán de dar el primer golpe para disputar el segundo con mayor tranquilidad.

Cabe resaltar que el juego entre rojinegros y celestes será transmitido por las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Atlas vs Cruz Azul