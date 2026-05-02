Resultado: Tigres exhibió a Chivas en la Ida de Cuartos de Final y las deja al borde de la eliminación

Otra vez Tigres. Los felinos volvieron a exhibir a Chivas, aunque ahora fue en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, donde los rojiblancos volvieron a ser la víctima de los locales.

Chivas mostró la cara que tuvo a lo largo del cierre del torneo regular y eso los tiene al borde de la eliminación, pese a que pegaron primero en el marcador.

La polémica se hizo presente en el gol de Ricardo Marín al minuto 11. Cuando el atacante rojiblanco recorta con su pierna derecha, la inercia del movimiento provoca que le dé un “tallón” a Rómulo y eso ocasionó reclamos por parte de los felinos. En un chequeo silencioso, el VAR dio por buena la anotación.

En vez de aprovechar el momento, el Rebaño le cedió toda la iniciativa a los universitarios, que no dudaron en aprovecharla.

A partir del minuto 20, Tigres fue amo y señor del juego. Eso sí, Oscar Whalley fue vital para evitar que durante ese lapso los felinos encontraran el empate.

Un error en la marca abrió la puerta para el 1-1 en el minuto 45. Jesús Angulo apareció en el primer poste para rematar de cabeza el centro de Brunetta y así cerrar la primera parte de gran manera.

Para la parte complementaria, Milito mandó a los mismos 11 al campo; Pizarro decidió darle minuto al Chicha Sánchez, el juvenil felino que respondió minutos más tarde a la confianza de su entrenador.

Los felinos se alimentaron del empuje de su afición para extender su ventaja tras llegar a los 50 minutos de juego.

Una desatención en la marca ocasionó que Juan Brunetta apareciera solo en el segundo poste, y el argentino aprovechó un estupendo centro para rematar de “tijera” y dejar sin opciones al portero rojiblanco. El 2-1 aparecía en el marcador.

Dos minutos después se concretó el 3-1. En su un intento de armar una jugada prefabricada, Chivas le dejó el balón y los espacios servidos a los felinos, para que el Chicha Sánchez capitalizara el contragolpe local.

La respuesta del Rebaño apareció tímidamente en los últimos 10 minutos de juego, pero de nada sirvió.

Con el 3-1 en el marcador, Chivas tiene una titánica tarea para vuelta, en la que aspira a buscar el empate global para pasar, de lo contrario, Tigres avanzará a semifinales.