Edson Álvarez vuelve a jugar y enfrenta a la afición del Fenerbahçe tras la victoria

El mediocampista mexicano Edson Álvarez volvió a tener minutos con el Fenerbahçe tras varios meses fuera por lesión, en un partido que terminó con victoria de su equipo por 3-1 ante Istanbul Basaksehir.

Sin embargo, su regreso quedó marcado por un momento de tensión con la afición local al finalizar el encuentro.

Lee también Oswaldo Alanís se senté ilusionado con las Chivas de Gabriel Milito: Dan esperanza

El jugador mexicano no participaba desde el pasado 5 de febrero, por lo que su reaparición representa una noticia relevante rumbo a la próxima convocatoria de Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, a menos de 40 días del inicio de la Copa del Mundo.

Álvarez ingresó en los minutos finales del compromiso, con el marcador ya definido gracias a la destacada actuación del brasileño Anderson Talisca, quien firmó un triplete.

A pesar del triunfo que mantiene al Fenerbahçe en la segunda posición de la Superliga de Turquia, el ambiente en el estadio se tornó hostil para el mexicano.

Al término del partido, un sector de la afición lanzó silbidos y abucheos dirigidos hacia el mediocampista, quien no ocultó su molestia.

Antes de retirarse al túnel, Álvarez respondió con gestos hacia la grada, al desestimar los reclamos y encarar directamente a los seguidores. El momento se viralizó en redes sociales y generó críticas en medios locales, que cuestionan su reacción frente a la presión del público.

La situación refleja el complicado presente del mexicano en el club turco. Su prolongada ausencia por cirugía, sumada a la llegada de refuerzos como N'golo Kanté, ha reducido su protagonismo en el equipo. Además, su futuro aún no se define, ya que su carta pertenece al West Ham United.

Hasta el momento, el club no ha emitido postura oficial sobre posibles sanciones, aunque este tipo de conductas suele tener consecuencias en el futbol turco.