¿Quién es Alexa Pano, la golfista patrocinada por los New England Patriots?

Dentro de las 144 jugadoras que se dieron cita esta semana en Playa del Carmen para disputar la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open, destaca la estadounidense Alexa Pano, la única golfista patrocinada por un equipo de la NFL, los Patriots de New England.

En el golf, el estilo ocupa un lugar casi igual de importante que la elegancia del swing, la potencia del drive y la precisión del putt. Sin embargo, por El Camaleón de Mayakoba los reflectores se los lleva Pano, quien luce camisas y su bolsa de palos con el logo de los últimos subcampeones del Super Bowl LX.

Foto: Instagram @alexampano

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Nacida en Westborough, Massachusetts, Pano llamó la atención del mundo del golf desde pequeña, ya que a los siete años fue una de las protagonistas del documental de Netflix, The Short Game (2013), que sigue a jóvenes prodigios en el Campeonato Mundial de Golf para Niños de Estados Unidos de 2012 y por si fuera poco, supo ser campeona del mundo cinco veces del U.S. Kids Golf (2011, 2012, 2013, 2015, 2016). A los 11 años, se convirtió en la golfista más joven en jugar un evento del LPGA de Japón (Yonex Ladies Open 2016) y a los 14 años calificó para el U.S. Women's Open.

Con 18 años, ganó su tarjeta a la LPGA y desde entonces, ha ido construyendo su camino a convertirse en una de las futuras mejores jugadoras del circuito. Logró su primera victoria profesional en el ISPS Handa World Invitational en 2023, ya con el patrocinio de los Pats.

LA RELACIÓN DE ALEXA PANO CON LOS NEW ENGLAND PATRIOTS

Al ser de Massachusetts, el amor por la franquicia seis veces campeona de la NFL lo tiene desde la cuna.

Ella y su papá son fanáticos desde que tienen uso de razón, y tienen boletos para toda la temporada desde hace décadas. Su jugador favorito, aparte de Tom Brady, es Julian Edelman.

Después de su participación en el US Open de 2022, los Pats se acercaron a ella y ahí empezó la relación. De hecho, en redes sociales han presumido partidas de golf con jugadores del equipo como Marcus Jones y Bryce Baringer.