Ana Jiménez, la golfista mexicana que busca recaudar dinero para cumplir su sueño de jugar en la LPGA

La segunda edición del LPGA Riviera Maya Open tuvo a nueve golfistas mexicanas como parte del field, y cada una de ellas tiene una historia por contar y sueños por cumplir.

Una de ellas, Ana María Jiménez, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes sobre la campaña que está impulsando en redes sociales para solicitar donaciones que la ayuden a mantenerse como jugadora profesional.

Inspirada por su hermana Aracelly, Ana empezó a jugar a los 9 años y se convirtió en profesional tan sólo hace un año. Ha participado en torneos del Annika Tour y el NXXT Tour, pero su sueño es llegar a la LPGA, el máximo circuito de golf femenil en el mundo.

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“En el tour en el que estoy no hay mucha recompensa en comparación con lo que se gasta, entonces estoy buscando apoyo si es que alguien quiere impulsar mi camino, siempre intento subir las actualizaciones de cómo va mi vida, qué voy haciendo para que puedan vivir conmigo el proceso”, declaró Ana.

¡Busca apoyo para cumplir su sueño! 🇲🇽



Ana Jiménez le comparte a EL UNIVERSAL su campaña de recaudación de dinero para cumplir su sueño como golfista profesional pic.twitter.com/RSLexmrj06 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 2, 2026

La meta son 5 mil dólares, de los cuales ya tiene recaudados 2 mil 500, y aunque todavía le falta la mitad, reconoce que “me encantaría recibir cualquier tipo de ayuda sea más o menos”.

Aunque no logró pasar el corte, el Riviera Maya Open fue su primer torneo oficial en la LPGA, y se va de Mayakoba con sensaciones positivas para el futuro.

“Me sentí muy bien, definitivamente mi juego sí puede llegar a competir en este nivel, hay cosas que puedo mejorar pero esta es solo la primera vez que jugaba, así que estoy contenta con la experiencia que conseguí y el apoyo que tuve esta semana y ojalá nos vemos aquí el próximo año”, agregó.

En sus redes sociales, particularmente en su perfil de Instagram @anajimenezgolf, están los enlaces a su GoFundMe para hacer donaciones y ayudar a Ana a que cumpla su sueño de llegar a la LPGA y tener una nueva jugadora mexicana en el máximo circuito.

Este es el link para donarle a Ana Jiménez: https://www.gofundme.com/f/help-me-chase-my-dream-to-play-professional-golf?attribution_id=sl:a684b0c2-279f-4252-bf70-ce690099bb60&lang=en_US&ts=1764608889&utm_campaign=man_sharesheet_dash&utm_content=amp17_tc&utm_medium=customer&utm_source=copy_link