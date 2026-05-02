David Benavidez vs Zurdo Ramírez: Horario y canales para ver EN VIVO la pelea, HOY, sábado 2 de mayo

Cansado de esperar por el soñado combate frente a Saúl "Canelo" Álvarez, David Benavidez continúa su andar y esta noche tiene un pleito que promete encender el ring.

"El Monstruo Mexicano" protagonizará un combate contra otro tricolor, Gilberto "El Zurdo" Ramírez, en el MGM Grand de Las Vegas. Esto, como parte de las tradicionales peleas para conmemorar las fiestas mexicanas de mayo.

El oriundo de Phoenix y residente de Miami podría hacer historia al convertirse en el primer campeón en 168, 175 y 200 libras si vence al campeón crucero de la AMB y la OMB, el mexicano “Zurdo” Ramírez.

Foto: Especial

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“Una victoria el sábado me confirma que estoy cumpliendo mi destino. Sé que voy a ser uno de los más grandes de todos los tiempos cuando todo esté dicho y hecho. Simplemente voy a seguir demostrándole a todo el mundo que soy el mejor del mundo”, lanzó Benavidez.

David (31-0, 25 nocauts) es un amplio favorito para ganar esos cinturones y mantenerse invicto. Pero Ramírez (48-1, 30 KOs) es más que un boxeador capaz, y no es él quien está subiendo 25 libras para enfrentar al campeón reinante.

Ramírez, de 34 años, se mostró igual de confiado: La gente habla. Yo solo entreno duro para dar un gran espectáculo, para demostrarme a mí mismo, para demostrarle a todos que sigo siendo campeón.

¿Cuándo y dónde ver la pelea entre David Benavidez y Gilberto Ramírez?

Benavidez y el Zurdo Ramírez tienen una historia personal, ya que han hecho sparring juntos y se han ayudado a prepararse para otros oponentes. Probablemente se estarían apoyando mutuamente si no fueran a encontrarse en el ring.

Fecha: Sábado 2 de mayo

Transmisión: ESPN, DAZN y Azteca 7

Horario: Se espera que subas a las 21:00 horas, tiempo del centro de México