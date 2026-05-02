Querétaro se corona en el Nacional NFL Flag 14U y representará a México en Estados Unidos

El equipo de Querétaro se proclamó campeón del Torneo Nacional NFL Flag Championships 2026 en la categoría 14U, tras imponerse 39-27 a Morelos en la gran final disputada en las instalaciones del Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes.

Con este resultado, el conjunto queretano obtuvo el derecho de representar a México en un torneo internacional organizado por la NFL, que se celebrará este mismo año en Indianápolis, Estados Unidos.

El podio lo completó Coahuila, que se quedó con el tercer lugar luego de vencer 32-14 al representativo del Estado de México.

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A nivel individual, Íker Zamudio Herrera fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido por su actuación en la final.

El torneo reunió a 32 equipos mixtos, cada uno representando a un estado del país, quienes compitieron portando uniformes inspirados en los colores de los Las Vegas Raiders, franquicia que colaboró en la organización del evento junto con NFL México.

La competencia arrancó con una ceremonia inaugural en la que se presentaron todos los equipos participantes, para posteriormente dar paso a las fases eliminatorias que definieron a los clasificados a playoffs y, finalmente, a los finalistas.

Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó el nivel mostrado por los participantes y el respaldo de las familias: “Estamos muy emocionados de ver el nivel que han logrado las niñas y los niños. Todos son dignos contrincantes para haberse llevado el primer lugar”.

La NFL en México reafirmó que continuará impulsando este tipo de iniciativas, con el objetivo de fomentar la actividad física y valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la equidad de género y la convivencia familiar a través del flag football.