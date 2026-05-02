Osasuna vs Barcelona: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 34 de LaLiga, HOY 2 de mayo

El Barcelona visita al Osasuna este sábado en la jornada 34 de LaLiga, con la mira puesta en el título, ya que si hoy ganan, y el Real Madrid no gana mañana ante el Espanyol, los culés serían campeones domésticos por segundo año consecutivo.

El 'Barca' es líder del torneo con 85 puntos, mientras que Osasuna busca sumar en estas últimas jornadas para meterse a puestos de competencias europeas. Se sitúan en el noveno peldaño, con 42 unidades.

Para este duelo, Hansi Flick no contará con su estrella, Lamine Yamal, que sufrió una lesión hace un par de días, y se enfocará en su recuperación para el Mundial 2026.

Hans-Dieter Flick y Lamine Yamal, durante un partido entre Barcelona y Celta de Vigo - Foto: AFP

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¿Cuándo y dónde ver el partido de Barcelona vs Osasuna?

El choque en el estadio El Sadar, en Pamplona, está pactado para dar inicio a las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México), y se podrá sintonizar a través de las señales de Sky Sports.

Osasuna vs Barcelona

Sede: estadio El Sadar, Pamplona,

Horario: 1:00 pm

Transmisión: Sky Sports

En el papel, los catalanes salen como favoritos, además de que buscarán ganar el único trofeo que les queda en la presente campaña, luego de ser eliminados por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, y la Champions League.