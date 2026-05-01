Los dirigentes del futbol iraní se disponen a reunirse pronto con la FIFA en Zúrich para hablar de sus partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

“Tenemos muchos asuntos que discutir”, dijo el máximo dirigente del futbol iraní, Mehdi Taj, a su regreso a casa desde Canadá, donde no logró asistir al congreso anual de la FIFA celebrado el jueves en Vancouver.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha invitado a una delegación iraní a la sede del organismo con fecha límite del 20 de mayo, informó una persona familiarizada con la propuesta. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad que sigue rodeando el asunto.

Esa fecha en Zúrich es tres semanas antes de que el plantel de Irán debe llegar a Estados Unidos, alojándose en una base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para sus tres partidos de la fase de grupos en Inglewood —próximo a Los Ángeles— y Seattle.

“Nuestra postura es que pronto tendremos una reunión con la FIFA”, declaró Taj a medios iraníes el viernes.

El difícil camino de Irán hacia el Mundial

Irán es una potencia del futbol asiático, pero su capacidad y disposición para acudir al Mundial han sido cuestionadas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero. El torneo será coorganizado por Canadá y México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió su discurso el jueves ante los líderes del futbol mundial —con la ausencia de Irán comoúnica entre las 211 federaciones miembro— con una reiteración de que Irán acudirá y jugará según lo previsto en Estados Unidos.

En la Casa Blanca más tarde el jueves, el presidente Donald Trump confirmó su respaldo al equipo de Irán y añadió: “Si Gianni lo dijo, me parece bien”.

Los dirigentes del futbol iraní se disponen a reunirse pronto con la FIFA en Zúrich para hablar de sus partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

Irán recuerda a víctimas infantiles antes de amistoso internacional. FOTO: AP

“Tenemos muchos asuntos que discutir”, dijo el máximo dirigente del futbol iraní, Mehdi Taj, a su regreso a casa desde Canadá, donde no logró asistir al congreso anual de la FIFA celebrado el jueves en Vancouver.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha invitado a una delegación iraní a la sede del organismo con fecha límite del 20 de mayo, informó una persona familiarizada con la propuesta. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad que sigue rodeando el asunto.

Esa fecha en Zúrich es tres semanas antes de que el plantel de Irán debe llegar a Estados Unidos, alojándose en una base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para sus tres partidos de la fase de grupos en Inglewood —próximo a Los Ángeles— y Seattle.

“Nuestra postura es que pronto tendremos una reunión con la FIFA”, declaró Taj a medios iraníes el viernes.

Problema a llegar a Canadá

Taj y otros dos dirigentes iraníes tuvieron problemas esta semana al aterrizar en Toronto, en ruta hacia Vancouver, donde se les esperaba en la reunión anual de la FIFA.

Taj, que también es vicepresidente del organismo rector del futbol asiático, detalló el viernes los problemas con las autoridades canadienses, aunque sostuvo que no fue deportado.

“En Canadá nos preguntaron: ‘¿Son miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica?’ Les dijimos: ‘En Irán, 90 millones de nosotros somos IRGC’”, según la versión de lo descrito por Taj a medios iraníes.

Tras permanecer retenida durante dos horas en el aeropuerto de Toronto, la delegación del futbol iraní, que había llegado desde Estambul, fue informada de que podía continuar el viaje.

Los dirigentes del futbol iraní se disponen a reunirse pronto con la FIFA en Zúrich para hablar de sus partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

Jugadores de la selección de Irán, durante un entrenamiento en Teherán. FOTO: @teammellifootball

“Tenemos muchos asuntos que discutir”, dijo el máximo dirigente del futbol iraní, Mehdi Taj, a su regreso a casa desde Canadá, donde no logró asistir al congreso anual de la FIFA celebrado el jueves en Vancouver.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha invitado a una delegación iraní a la sede del organismo con fecha límite del 20 de mayo, informó una persona familiarizada con la propuesta. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad que sigue rodeando el asunto.

Esa fecha en Zúrich es tres semanas antes de que el plantel de Irán debe llegar a Estados Unidos, alojándose en una base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para sus tres partidos de la fase de grupos en Inglewood —próximo a Los Ángeles— y Seattle.

“Nuestra postura es que pronto tendremos una reunión con la FIFA”, declaró Taj a medios iraníes el viernes.

Partidos de Irán en el Mundial

Irán enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en su grupo, del 15 al 26 de junio. Los dos primeros encuentros serán en el estadio de la NFL de los Rams de Los Ángeles Y el tercero se disputará en el estadio de los Seahawks de Seattle.

Si Irán avanza como segundo de su grupo, el equipo podría enfrentar a Estados Unidos en la ronda de dieciseisavos de final en el estadio de los Cowboys de Dallas el 3 de julio.