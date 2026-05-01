André Jardine responde al polémico abrazo con el Turco Mohamed: Cada quien siente el América a su forma

Previo al América vs Toluca, André Jardine y Antonio Mohamed dejaron una polémica postal. Un abrazo que terminó en un consejo del escarlata para el azulcrema.

El Turco le advirtió que en las Águilas “se olvidaban pronto de los logros cuando llegaban los malos resultados”, el brasileño respondió entre risas con un simple “sí”; sin embargo, el timonel azulcrema aclaró lo sucedido.

“Cada uno siente el club a su forma. Yo hablo por mí y soy feliz y hasta afortunado de llevar tres años dirigiendo al América con sensación de respaldo de los jugadores, directiva”, declaró el estratega del América.

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Sin entrar en polémica, Jardine destacó que han sido más los momentos buenos desde su arribo para el torneo Apertura 2023.

“Pasamos buenos y malos momentos como todos los clubes del mundo. Aquí no es tan normal tener un tricampeonato, es difícil de conseguir, sin duda vivimos más momentos felices, cada uno siente a su forma, pero el cariño de la afición es impresionante”, aseveró en conferencia de prensa.

Mohamed conquistó el Apertura 2014 con el América; sin embargo, se fue por la puerta de atrás y ha tenido poco reconocimiento de la afición azulcrema.

“No hay vez que no haya recibido cariño de la afición y mi manera de retribuir ese cariño es dejando todo. Ha sido cansado también, pero todo ha valido la pena porque hay reciprocidad. Soy profesional en donde me quieren”, concluyó André Jardine.

🦅👹Abrazo de Antonio Mohamed y Jardine previo a iniciar el encuentro🫂🔥 pic.twitter.com/hZZbNoQfRQ — TUDNRadio (@TudnRadio) April 19, 2026

¿Cuándo juegan América y Pumas?

Las Águilas del América reciben a los Pumas en el estadio Banorte para disputar los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Fecha: Domingo 3 de mayo

Horario: 17:00

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