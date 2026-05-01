Gabriel Fernández se pierda la ida frente al Atlas por lesión

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Cruz Azul visita al Atlas en el Estadio Jalisco este sábado para comenzar su aventura en la , donde llegan con un par de bajas que serán considerables para el primer capítulo de la serie, como es el caso de Gabriel Fernández.

El delantero uruguayo no realizó el viaje a la Perla Tapatía, pues el cuerpo técnico liderado por Joel Huiqui decidió no llevar al atacante charrúa para buscar que esté listo para la vuelta.

De acuerdo con diversos reportes, Fernández presenta una molestia muscular que lo tiene entre algodones, ya que el plan es que se recupere durante esta semana para poder verlo en acción el sábado 9 de mayo, fecha del segundo partido entre celestes y rojinegros.

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A lo largo de este torneo, el "Toro" firmó una fase regular con buenos números: cinco anotaciones y cuatro asistencias, para ser uno de los motores ofensivos de La Máquina.

¿Quién podría reemplazar a Gabriel Fernández frente al Atlas?

Joel Huiqui tiene la tarea de buscar al sustituto perfecto del "Toro", ya que tampoco está disponible Nicolás Ibáñez, quien se lesionó en el juego frente al América y estará fuera de las canchas por un largo periodo.

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Sin el argentino y el uruguayo, el emergente técnico celeste tiene entre sus opciones al nigeriano Cristian Ebere y al juvenil Mateo Levy. Sin embargo, todo apunta a que el africano tomará ese lugar.

Cruz Azul tampoco contará con su capitán Erik Lira, quien fue llamado por Javier Aguirre para integrarse a la concentración en el CAR rumbo al Mundial.

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