América vs FC Juárez: Horario y canales para ver los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil; este sábado, 2 de mayo

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Este sábado, dos de mayo, las “Águilas” del América y las “Bravas” de Juárez definirán quién avanzará a las semifinales del torneo Clausura 2026 de la .

La serie quedó abierta, después del empate que se vivió durante el partido de ida de los Cuartos de Final. Para ambas escuadras, la “Fiesta Grande” del fútbol mexicano arrancó con solo dos goles, obras de Sully Mercado y Scarlett Camberos.

El encuentro de vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las azulcremas buscarán dar un golpe de autoridad ante su afición.

Durante la fase regular, las “Águilas” del América cerraron como líderes de la clasificación. Su condición de locales, además de primer lugar en la tabla, les brinda confianza para apropiarse del marcador ante las “Bravas” de Juárez.

Sin embargo, la escuadra de Ciudad Juárez no dejará escapar la oportunidad de instalarse por primera vez en unas semifinales del balompié mexicano. En su caso, la victoria será necesaria, ya que incluso el empate le daría el pase a sus rivales azulcremas por su posición en la tabla.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido.

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América Femenil en festejo de gol, durante la Liguilla del Clausura 2026 - Foto: Imago7
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¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil?

Sábado, 2 de mayo

  • América vs FC Juárez | 15:55 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN, Nu9ve, y canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

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FC Juárez Femenil en festejo de gol, durante la Liguilla del Clausura 2026 - Foto: Imago7
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