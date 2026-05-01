Liga MX: ¿Cuándo y dónde se podrán ver los partidos de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

Este fin de semana se disputarán los partidos de ida en los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026. Entre el dos y el tres de mayo, la “Fiesta Grande” del futbol mexicano recibirá como invitados a Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América.

Mismos equipos que, en ese orden, ocuparon los ocho primeros lugares de la tabla general durante la fase regular.

El telón de la Liguilla se levantará este sábado, durante el enfrentamiento que Tigres y Chivas vivirán en “El Volcán” de San Nicolás de los Garza. Unas horas más tarde, Atlas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

En contraste, el domingo por la tarde, América y Pumas se medirán en el Estadio Azteca; mientras que el bicampeón Toluca jugará ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez.

Todos los partidos de la “Fiesta Grande” se transmitirán por televisión abierta. A continuación, los detalles para ver cada uno de ellos.

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Armando "La Hormiga" González con Chivas, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Club Guadalajara

Estos son los horarios y canales para ver la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX

Sábado, 2 de mayo

Tigres vs Chivas | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One , FOX y Azteca 7 .

vs | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Atlas vs Cruz Azul | 21:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, Canal 5, TUDN y Layvtime en YouTube.

Domingo, 3 de mayo

América vs Pumas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal TUDN , ViX Premium , Canal 5 y Layvtime en YouTube.

vs | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal , , y en YouTube. Toluca vs Pachuca | 19:15 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, Canal 5, ViX Premium, FOX, TUDN, Tubi y Azteca 7.

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