Nelly Korda disfruta jugar junto a Gaby López en el LPGA Riviera Maya Open

La golfista número uno del mundo, Nelly Korda, jugó junto a Akie Iwai y Gaby López las primeras dos rondas del LPGA Riviera Maya Open en Mayakoba, y entre los que se acercaron a verla a ella y los que apoyan a la mexicana, la estadounidense fue deleitada por el público local.

En el segundo día de actividades del Riviera Maya Open, Korda no cometió errores y alcanzó a Brianna Do en el primer lugar de la competencia, con un total de 9 golpes bajo par.

“Fue un día sólido, no cometí errores y si los hice me recuperé muy bien”, declaró al final de su ronda.

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“Al jugar con Gaby, ha sido increíble ver el público y el apoyo que hay para ella. No me ando quejando ni viendo cómo voy en la tabla de posiciones, estoy jugando un golf sólido y delante de un público divertido, así que ojalá pueda seguir jugando buen golf en el fin de semana”, agregó.

¡Todos quieren su firma! 🙌🏼



Nelly Korda se acerca a tomarse fotos y firmar autógrafos para los aficionados que la esperan al salir del hoyo 18 pic.twitter.com/4sRxfBbnQb — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 1, 2026

Antes de irse a descansar, la reciente ganadora del Chevron Championship se tomó el tiempo de firmar autógrafos y tomarse fotos con cada uno de los niños, niñas y aficionados que se acercaron al hoyo 18 para verla.