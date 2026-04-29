Gaby López promete jugar con “pantalones, valentía y ovarios” en el LPGA Riviera Maya Open

De las nueve golfistas mexicanas que jugarán este fin de semana en el LPGA Riviera Maya Open, Gaby López es la favorita del público. La originaria de Ciudad de México viene de una actuación destacada en el Chevron Championship al terminar dentro de las 12 mejores y en Mayakoba promete jugar con “pantalones, valentía y ovarios”.

Al ser cuestionada en conferencia de prensa sobre qué versión de ella podrá ver el público este fin de semana, aseguró que “van a ver una Gaby valiente, sin sentirse presionada a algo que no tiene control. Pantalones, valentía y ovarios, esa es mi bandera allá fuera”.

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Su desempeño en el primer Major del año la llevó a lograr su mejor posición en el ranking mundial, actualmente ocupa el lugar 27, pero reveló que no le da demasiada importancia a eso y en lugar, se enfoca en mejorar cada día.

“Trato de no fijarme en eso, sino en qué me hace escalar más cada día, en las cosas chiquitas que hacen que las cosas grandes florezcan, pero definitivamente es algo que me da confianza, me paro y digo ‘claro que sí, estoy entre las mejores del mundo’, pero trato de no identificarme tanto con un número porque es muy fácil que ese número cambie para bien o para mal, entonces me identifico mejor como una competidora y busco esa parte interna en mí”, mencionó.

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López comenzará la Ronda 1 del LPGA Riviera Maya Open desde el hoyo 10 de El Camaleón junto a la número uno del mundo, Nelly Korda, y la japonesa Akie Iwai.

“Si hay alguien a la que le quieres ganar es a la número uno del mundo, entre mejor es ella, más motivada estoy. Nelly ha demostrado una gran calidad de golf, una consistencia que no hemos visto en muchos años”, agregó.

El año pasado, Gaby no pasó el corte por sentir demasiada presión como local. Sin embargo, ahora está más cómoda y “vengo a dar lo mejor de mí”.