Linköping, Suecia.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició la búsqueda de aviones de combate para reemplazar a sus viejos Northrop F-5E/F Tiger II asignados a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en 1982, con una flota de 10 de la que tres aún están en operación.

La dependencia al mando del general Ricardo Trevilla Trejo planea adquirir 12 nuevos caza dentro de dos años (2028) para reforzar la vigilancia del espacio aéreo nacional, por lo que ya revisa opciones en el mercado internacional de defensa, muy demandado en la actualidad ante la situación geopolítica mundial derivada de los conflictos bélicos de Rusia contra Ucrania, y de Israel y Estados Unidos contra Irán, indicaron fuentes federales.

Una de ellas son los caza suecos Gripen de la compañía Saab, que ya realizó a los mandos de la FAM, encabezada por el general piloto aviador Román Carmona Landa, una presentación de sus modernas aeronaves Gripen E y F, con un costo de poco más de 100 millones de dólares cada una y con lo último en tecnología de radar, armamento y bajo costo en operatividad y mantenimiento en comparación con otros caza de su tipo.

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Fuente: SAAB

Por el momento no hay nada definido sobre una posible compra del gobierno mexicano a Saab, dijo a EL UNIVERSAL un ejecutivo de la empresa que admitió que no “hay oferta oficial” en puerta.

Al respecto, este diario solicitó información a la Defensa, pero hasta el cierre de esta edición no recibió comentarios de ninguna autoridad militar sobre algún interés en los cazas de la compañía Saab, que se expanden por América Latina, pues Brasil ya cuenta con unos caza de este tipo y Colombia está en proceso de adquirir una flota de 17.

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La compañía en proceso de expansión ante la demanda geopolítica acaba de presentar su primer Gripen F para la Fuerza Aérea Brasileña, la variante biplaza del JAS 39 Gripen E para misiones de interdicción, ataque y reconocimiento, con sensores, plataformas de guerra electrónica y lanzamiento de misiles más allá del alcance visual.

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En una ceremonia en las instalaciones de Saab en Linköping, en el sur de Suecia, en la que estuvo presente EL UNIVERSAL, se mostró el Gripen F, un caza ligero multifunción con capacidad para operar en cualquier entorno e ideal para fuerzas armadas con bajo presupuesto en defensa.

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Según las especificaciones técnicas, la incorporación de una segunda cabina totalmente independiente permite al Gripen F realizar misiones guiadas por instructores en un caza plenamente operativo, brindando a los pilotos condiciones reales de misión.

La aeronave cuenta con sistemas electrónicos que pueden interferir y engañar radares enemigos, además de despegar y aterrizar en carreteras y caminos improvisados, así como con sensores avanzados para recopilar información de inteligencia.

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Incorpora el radar AESA (Active Electronically Scanned Array) para búsqueda de objetivos y el IRST (Infrared Search and Track) para seguimiento por sistema infrarrojo.

El Gripen F fue desarrollado para entrenamiento, comando de misión y operaciones multifunción, con el rendimiento para el campo de batalla. Foto: MANUEL ESPINO/EL UNIVERSAL

Asimismo, posee 10 puntos externos para transporte de armamento, además de que su arquitectura también permite, de una manera simplificada, la integración de armamento ya disponible en los arsenales de las fuerzas aéreas que elijan el Gripen.

De acuerdo con Saab, el Gripen E y el Gripen F no son dos aeronaves distintas, sino un sistema único de combate competitivo y flexible. “Al elegir conjuntamente el Gripen E y el Gripen F, las fuerzas áreas obtienen los beneficios de un único sistema: Logística unificada, conocimiento compartido y presupuesto optimatizado”, destacó.

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A diferencia del Gripen E, el Gripen F tiene una longitud de 15.9 metros y de 8.9 metros de ancho, además permite al operador del segundo asiento comandar, supervisar y coordinar múltiples sistemas no tripulados en tiempo real.

“El Gripen F fue desarrollado para entrenamiento, comando de misión y operaciones multifunción, con el rendimiento y los sistemas requeridos para el campo de batalla”, según la compañía.

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“Los sensores, los sistemas de guerra electrónica, los enlaces de datos, los sistemas de puntería y las armas demandan cada vez más potencia de cálculo. Y es precisamente esa capacidad de procesamiento la que, en última instancia, se traduce en nuevas capacidades operativas”, resaltó el jefe de Estrategia y tecnología de la empresa Saab, Marcus Wandt.

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A su vez, Jocke Högberg, piloto en jefe de pruebas de Saab, aseguró que con el Gripen F los pilotos pueden entrenarse en el mismo caza que utilizarán en combate y desde el mismo se pueden coordinar ataques precisos, con un margen de error extremadamente reducido, y desplegar sistemas no tripulados en espacios aéreos para recopilar inteligencia o incluso dirigir enjambres de sistemas aéreos no tripulados para saturar y sobrepasar las defensas enemigas.

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En tanto, Lars Tossman, director del área de Negocio de Aeronáutica de Saab, afirmó que el lanzamiento del Gripen F “representa un logro compartido entre Saab, la industria brasileña y la Fuerza Aérea Brasileña, reflejando la profunda confianza que hemos construido juntos durante muchos años.

“Desarrollar este avión conjuntamente demuestra la madurez de esta colaboración. Representa no sólo un caza altamente capaz para la Fuerza Aérea Brasileña, sino también el resultado tangible de un desarrollo conjunto sostenido y ambiciones compartidas”.

Al momento, Brasil cuenta ya con varias aeronaves Gripen y próximamente lo hará Colombia, en América Latina, mientras que Canadá estaría considerando comprar una flota de estos aviones.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional analiza opciones, ya que también está considerado el estadounidense Lockheed Martin F-16, el KAI FA-50 de Corea del Sur y el Leonardo M-346 de Italia, según fuentes federales, en un mercado de defensa cada vez más demandante por los ejércitos del mundo ante la situación geopolítica mundial.

Ejército moderniza vigilancia y protección aérea

James Murray, director comercial de Saab en Colombia, aseguró que llevan años trabajando con el gobierno federal y apenas hace un tiempo realizaron la modernización de los sistemas del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi).

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En esa plataforma de alerta temprana —explicó en entrevista— Saab proporcionó el radar E-99 Erieye del que se ha logrado una modernización para una detección de amenazas aéreas más eficaz.

“En este proyecto tenemos el radar encima de un avión Embraer 145 y les proveemos del sistema de control de misión. Y teníamos un ejercicio de modernización, y es un orgullo decir que se completó perfectamente. Eso permite que en cualquier proyecto de interés para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), enfocado en vigilancia aérea, Saab está considerado como un socio tecnológico para la Sedena”.

Murray afirmó que también ha trabajado con la Armada de México en el equipamiento de sistemas para fortalecer las capacidades operativas de sus interceptoras.

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