El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo y el comandante de la Guardia Nacional (GN), general Guillermo Briseño Lobera realizaron una visita de supervisión en Culiacán, Sinaloa.

Esto para verificar el despliegue operativo y evaluar las acciones que realizan el Ejército y la GN en la entidad.

Ricardo Trevilla supervisa operativos en Culiacán; arriban elementos de fuerzas especiales. Foto: Especial.

La dependencia señaló que la coordinación entre instituciones fortalece las capacidades operativas para avanzar en la construcción de la paz.

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El miércoles alrededor de 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, despegaron a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana de la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa, con el fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la 9/a. Zona Militar en esa entidad.

En esa ocasión la Defensa señaló que estos efectivos van a contribuir a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y GN para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

Ricardo Trevilla supervisa operativos en Culiacán; arriban elementos de fuerzas especiales. Foto: Especial.

La misión de las unidades de Fuerzas Especiales es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención.

Así como patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y respetando los derechos humanos, en beneficio de la población.

dmrr