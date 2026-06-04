Nación | 04-06-26 | 20:15 | Actualizada | 04-06-26 | 20:15 |

En el marco de 75 años de relaciones diplomáticas, consolidaron el fortalecimiento de áreas como igualdad de género, desarrollo sostenible, acción climática y construcción de sociedades más justas e incluyentes.

El canciller recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este jueves a su homólogo alemán Johann Wadephul, con quien conversó sobre la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cual "ha abierto un capítulo de cooperación, de diálogo político y de intercambio económico más intenso que nunca".

Este encuentro se da tras la reciente visita del presidente Frank-Walter Steinmeier a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lee también

Velasco destacó el inicio de otro capítulo en las relaciones con la visita del ministro Wadephul: "Compartimos una visión común sobre la importancia del multilateralismo, del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos, del libre comercio y de la cooperación internacional como herramientas para enfrentar los desafíos que tenemos a nivel global".

Ambos se comprometieron al impulso de modelos de desarrollo "que permitan una transición inclusiva, sostenible y justa, sin dejar a nadie atrás; así como esfuerzos conjuntos para fortalecer la cooperación ante los retos globales de nuestro tiempo".

"México y Alemania mantienen también una estrecha coordinación en el marco de las Naciones Unidas. Y vamos a continuar colaborando en iniciativas orientadas a fortalecer la eficacia del sistema multilateral y su capacidad para responder a los desafíos de nuestro siglo.

El canciller Roberto Velasco y el primer ministro alemán Johann Wadephul. Foto: X @SRE_mx
El canciller Roberto Velasco y el primer ministro alemán Johann Wadephul. Foto: X @SRE_mx

Lee también

"Compartimos, además, una agenda activa en temas como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la acción climática y la construcción de sociedades más justas e incluyentes", dijo el secretario de relaciones exteriores.

También destacó la dimensión económica de la relación, con un comercio bilateral que superó los 27 mil millones de dólares.

A menos de una semana de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA, Roberto Velasco destacó que millones de personas mexicanas y alemanas esperan el silvatazo inicial de este evento deportivo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]