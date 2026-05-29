A poco más de un mes de haber sido designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como canciller, Roberto Velasco hizo una reestructura en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con nuevos nombramientos de jefes de unidad y directores generales.

La SRE aseguró que estos nombramientos permitirán consolidar la coordinación entre las áreas de la Cancillería y "contribuir al fortalecimiento de la política exterior y a la defensa y protección de los derechos de las y los connacionales en el exterior".

Como directoras y directores generales se designaron siete mujeres y siete hombres, de los cuales siete pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.

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El secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco. Foto: X @SRE_mx

Carmen Cecilia Villanueva Bracho como titular de la Dirección General de Europa; Natalia Figueroa Lima como titular de la Dirección General de Análisis, Seguimiento Estratégico y Coordinación Ejecutiva.

Yúriko Luisa Garcés Lee como titular de la Dirección General de Planeación y Proyección de Asuntos Bilaterales, Multilaterales y Económicos; Omar Ameth Wong Camarillo, como titular de la Dirección General de Comunicación Social; y Rafael Barceló Durazo como titular de la Dirección General de Sudamérica.

Además, Oliver Arroyo Ramón como titular de la Dirección General de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza.

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Alejandro Celorio Alcántara, quien fuera consultor jurídico, fue nombrado titular de la Dirección General de Servicios Consulares; y Soileh Padilla Mayer como titular de la Dirección General de Estrategia Diplomática para América del Norte.

Roberto Armando de León Huerta como titular de la Dirección General para Temas Globales y César Villanueva Esquivel como titular de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia.

Lucía Antonio Pérez como titular de la Dirección General de Supervisión y Apoyo Administrativo de las Representaciones de México en el Exterior; Mariana Flores Mayén como titular de la Dirección General de Estrategia y Supervisión Sustantiva; y María de Lourdes Ruiz Pastrana como titular de la Dirección General de Diplomacia Cultural.

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Gerardo Gil Valdivia como titular de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático.

Ana Valeria Nápoles Arenas fue nombrada como titular de la Unidad de Administración y Finanzas; Efraín Guadarrama Pérez como titular de la Jefatura de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional en las Oficinas del secretario; y Daniela Zapata Zalce, ex titular de Comunicación Social, como titular de la Jefatura de Unidad de Imagen y Posicionamiento Internacional.

También Farid Hannan Goyri, como titular de la Jefatura de Unidad de Diplomacia Económica.

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