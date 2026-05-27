La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a Cristina Planter Riebeling para ocupar la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la salida de Roberto Velasco quien se fue como canciller.

Cuatro nombramientos presidenciales fueron enviados al Senado de la República para su ratificación: Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos; Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte; Pedro Blanco Pérez, como embajador de México en India; y Alicia Buenrostro Massieu, como embajadora de México en Países Bajos.

La Cancillería indicó que de los cuatro nombramientos enviados, tres pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, a excepción de Lazzeri.

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"Todos tienen la encomienda, como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de defender los intereses nacionales y brindar una atención cercana y comprometida con las comunidades mexicanas radicadas en el exterior", señaló Relaciones Exteriores.

Roberto Lazzeri Montaño, director General de Nacional Financiera. Foto: Cuartoscuro

Los nombramientos

Cristina Planter Riebeling: Es integrante del Servicio Exterior Mexicano y ha estado adscrita a la dirección general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, así como a la dirección general de Asuntos Especiales.

Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

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Cristina Planter Riebeling fue propuesta como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: Especial

Roberto Lazzeri Montaño se desempeña actualmente como director general de Nacional Financiera y Bancomext. Fue jefe de la Oficina de Coordinación del titular de Hacienda y Crédito Público, y en esta dependencia ocupó los cargos de director general de Capacitación y director general de Deuda Pública. Es licenciado en Economía.

se desempeña actualmente como director general de Nacional Financiera y Bancomext. Fue jefe de la Oficina de Coordinación del titular de Hacienda y Crédito Público, y en esta dependencia ocupó los cargos de director general de Capacitación y director general de Deuda Pública. Es licenciado en Economía. Pedro Blanco Pérez en su última adscripción fungió como titular de la Oficina de Representación en Palestina. Estuvo adscrito a las embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Corea y Singapur, así como al Consulado de México en Albuquerque.

en su última adscripción fungió como titular de la Oficina de Representación en Palestina. Estuvo adscrito a las embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Corea y Singapur, así como al Consulado de México en Albuquerque. Alicia Buenrostro Massieu desde 2021 se desempeña como representante permanente alterna ante las Naciones Unidas, en Nueva York. Estuvo adscrita a las embajadas en el Reino Unido, Estados Unidos y España y fungió como cónsul general en Hong Kong, así como embajadora en Austria. Es licenciada en Relaciones Internacionales.

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