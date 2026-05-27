La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las críticas del empresario Carlos Slim Helú contra la reciente calificación emitida por la agencia Moody’s sobre México y aseguró que las calificadoras financieras mantienen indicadores “muy al pasado”, heredados del periodo neoliberal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria coincidió con Slim, quien calificó como “irracional” la evaluación de la agencia, y sostuvo que los organismos internacionales no están considerando indicadores económicos y sociales que reflejan una mejora en el país.

“Estoy de acuerdo”, expresó Sheinbaum al destacar que actualmente existe una disminución histórica de la pobreza laboral, crecimiento del empleo y cifras récord en inversión extranjera directa.

Lee también Sheinbaum destaca aseguramiento de mdp por decomisos de narcolaboratorios; resalta baja en tráfico de fentanilo a EU

La presidenta señaló que, entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, se generaron 552 mil nuevos empleos y la población ocupada alcanzó 59.6 millones de personas.

Además, destacó que México registra el nivel más bajo de pobreza laboral desde que comenzó a medirse este indicador en 2005.

“¿Qué miden las calificadoras?", Se le preguntó.

"Pues tienen sus indicadores muy al pasado, como se hacía antes. Se quedaron en el periodo neoliberal, esencialmente”, afirmó.

Lee también Sheinbaum anuncia informe de "rendición de cuentas" en Monumento a la Revolución; conmemorará dos años de su triunfo electoral

Sheinbaum también resaltó que la inversión extranjera directa alcanzó niveles históricos en el primer trimestre del año y que la balanza comercial del país se mantiene positiva debido al crecimiento de las exportaciones.

La mandataria consideró relevante el respaldo del dueño de Grupo Carso debido al peso económico y financiero que tiene dentro y fuera de México.

“Qué bueno que lo dijo el ingeniero Slim, porque su opinión pesa en el país y en el mundo”, señaló.

Añadió que el empresario “ve muy positiva la economía nacional” y afirmó que el gobierno federal mantiene una visión optimista sobre el desempeño económico del país.

em/apr