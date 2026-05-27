El director de Protección Civil de Acuña, Carlos Flores Diego, confirmó que hubo 11 viviendas construidas de madera, cartón y lámina en la comunidad de Lázaro Cárdenas, que fueron derrumbadas a causa de los tornados que se presentaron el miércoles en el norte de Coahuila.

Mencionó que en el municipio de Acuña, en el área de Santa Eulalia en la serranía, se presentaron tres tornados que únicamente afectaron matorrales y algunas cercas de los ranchos cercanos, pero no tocó estructuras de las casas ni ranchos. Sin embargo, detalló que por el área de Jiménez, pegado al municipio de Acuña, en la comunidad de Lázaro Cárdenas, hubo pequeños asentamientos que fueron derribados a causa de un tornado.

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“No hubo pérdida de vidas humanas, no hubo personas lesionadas, afortunadamente la mayoría de las personas de ahí se encontraban acá en Acuña. Había pocas personas ahí en esa comunidad y lo que hicieron fue subirse a los vehículos afortunadamente, pues la intensidad de los vientos no fue tan fuerte como para arrastrar o mover los vehículos, entonces ahí se resguardaron de forma segura”, comentó.

El Director de Protección Civil mencionó que a falta que lo corrobore la autoridad correspondiente, lo que se observaron fueron tres tornados en el área de Santa Eulalia y uno en el área de Jiménez. Aunque mencionó que en la cabecera de Jiménez, un lugar retirado de la comunidad de Lázaro Cárdenas también hubo daños, y probablemente se debió a la formación de otro tornado, pero no se ha confirmado por falta de evidencia.

Foto: Especial

Carlos Flores mencionó que sí había una alerta del Servicio Meteorológico Nacional que había pronosticado las condiciones que se presentaron el miércoles. “De hecho se pronostican con mucha frecuencia, es muy común que tengamos las condiciones para que se presente, pero la mayoría de las veces no se desarrollan”, comentó a EL UNIVERSAL.

Dijo que será la Comisión Nacional del Agua la que determine la categoría de los tornados que se presentaron después de que se evalúen los daños, pues mencionó que no cuentan con los instrumentos para determinar a cuántos kilómetros por hora eran los vientos o un dato específico, sin embargo, cree que por los daños de infraestructura endeble, se trata de una categoría menor.

Mencionó que en otras partes también se reportó la caída de granizo, lluvia, viento y actividad eléctrica. Comentó que ahora no existe alerta, pero sí recordó que todo el año se ha reportado la existencia de características para que se puedan presentar tornados.

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