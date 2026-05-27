Culiacán. - La estética de belleza “Estef Cosmétic”, ubicada en el fraccionamiento Las Quintas y propiedad de la tiktoker Estefanía Monárrez, volvió a ser blanco de un nuevo ataque, en menos de 48 horas. En esta ocasión, al negocio le prendieron fuego.

Durante la madrugada de este miércoles, los cuerpos de auxilio fueron alertados sobre un incendio en un negocio ubicado en la calle del Estado de Puebla y la avenida Sinaloa, en el fraccionamiento las Quintas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los elementos del cuerpo de bomberos tuvieron que intervenir para sofocar el fuego y encontraron indicios de que el incendio fue provocado por personas desconocidas, por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado para que lo investigue.

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Solo hace dos días, las autoridades de seguridad fueron notificadas de que en un negocio de estética y arreglo de uñas una persona que viajaba en una motocicleta disparó en varias ocasiones contra el local comercial.

En este hecho, no se reportaron personas heridas. Los peritos de la Fiscalía General del Estado documentaron que los impactos fueron dirigidos contra la fachada del local comercial, donde se ubica una pequeña estética, de cuidado de manos y uñas de mujeres.

A través de las redes sociales, se conoció que esta estética femenina es propiedad de la influencer Estefanía Monárrez. Su negocio se ubica en el mismo sector del fraccionamiento las Quintas donde se ubica la casa donde vivió hace varios años el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la cual también ya fue atacada a balazos.