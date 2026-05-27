La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, presumió que son la cuarta alcaldía más segura de la Ciudad de México, aunque reconoció que deben trabajar más para mejorar la percepción ciudadana en esta materia.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso local, detalló que han trabajado en tres pilares fundamentales para mejorar la seguridad: prevención, atención al territorio y contención institucional.

“De acuerdo al Secretariado Ejecutivo nacional, en la totalidad de los delitos la alcaldía Tláhuac es la cuarta más segura. Unos son los delitos, la incidencia delictiva, que, gracias a la estrategia de seguridad nacional y local, hemos tenido en los números de incidencia una baja al 13%; sin embargo, el ENSU lo que mide es la percepción, tenemos ahí un reto mayor que es trabajar con las vecinas y vecinos, por ello es que rescatamos el especio público, realizamos actividades deportivas y culturales en donde la gente puede hacer uso del espacio público y de esa manera sentir su alcaldía”, aseveró.

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En este sentido, la edil de Morena pidió a los diputados locales impulsar reformas para fortalecer la vigilancia, sanciones y coordinación institucional para combatir de manera frontal prácticas “que ponen en riesgo el futuro ambiental de nuestra alcaldía, y que permitan salvaguardar el suelo de conservación frente a la invasión, la urbanización irregular y la venta ilegal de terrenos porque Tláhuac representa uno de los grandes pulmones ambientales de la Ciudad”.

Cuestionada sobre la construcción del Cablebús, resaltó que será una “solución extraordinaria” para ayudar a resolver los problemas de movilidad que enfrenta la alcaldía. Asimismo, comentó que ponen orden al transporte alternativo, como los mototaxis, “y hoy podemos decir que todos están con su licencia, hoy todos han recibido cursos de protección civil, hoy todos están en el compromiso de tener un mejor servicio, y de ser un servicio seguro para la comunidad de Tláhuac”.

Berenice Hernández informó que su administración trazó un plan de gobierno con seis ejes fundamentales: igualdad y bienestar social; medio ambiente; habitabilidad y sustentabilidad; desarrollo económico territorial; prevención y protección ciudadana; y gobierno y atención ciudadana.

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“Gobernar no sólo implica administrar recursos públicos, sino garantizar derechos, brindar servicios de calidad y responder con resultados a la confianza de la gente”, apuntó.

Resaltó que, en materia de infraestructura urbana y conectividad, se han invertido 41 millones de pesos a la repavimentación de más de 50 mil metros cuadrados de vialidades durante el ejercicio fiscal 2026.

LL