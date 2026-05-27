La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México estimó una derrama económica de 26 mil 985 millones de pesos en la capital del país durante el Mundial de Futbol.

Lo anterior, indicó, derivado de cinco partidos oficiales que se realizarán en la ciudad, las actividades paralelas y cerca de 37 días de activación económica en distintos puntos de la capital.

Los sectores más beneficiados

En ese sentido, el cálculo del organismo considera un beneficio en los sectores de hospedaje, alimentos, comercio, entretenimiento, transporte y festivales vinculados al torneo; todo ello con base en datos estadísticos y estimaciones de consumo a nivel nacional e internacional.

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Por su parte, el presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, señaló que eventos como la justa deportiva deben convertirse en motores de desarrollo económico con impacto territorial y social para toda la ciudad. Por lo tanto, calculó la creación de al menos 100 mil empleos, aunque mayoría de ellos serían temporales, por lo que el reto estará en conservarlos.

“Un Mundial no sólo se juega en un estadio; también se vive en hoteles, restaurantes, mercados, transporte, pequeños negocios y espacios públicos. La Ciudad de México tiene la oportunidad de demostrar su capacidad económica, turística y cultural ante millones de personas en todo el mundo”, indicó.

Asimismo, la confederación identificó al hospedaje como el principal componente económico con una derrama superior a los 15 mil millones de pesos, equivalente al 57.4% del impacto estimado total. En tanto, el comercio, alimentos y entretenimiento representarían más de 6 mil millones de pesos, mientras que el transporte alcanzaría una derrama superior a los 3 mil millones de pesos.

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Eventos públicos en la CDMX con motivo del Mundial también generan ganancias

Ante los eventos públicos programados en las alcaldías, como el Fan Festival en el Zócalo capitalino, la Coparmex CDMX estimó que las actividades en el primer cuadro de la ciudad pueden generar más de 638 millones de pesos, y en los festivales por alcaldía podrían alcanzarse los mil 398 millones de pesos.

Finalmente, reiteró que el Mundial 2026 debe entenderse no sólo como un evento deportivo internacional, sino como una oportunidad para impulsar competitividad, turismo, inversión, consumo interno y fortalecimiento económico para la capital del país.

LL