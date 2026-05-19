La instalación del FIFA Fan Fest del Zócalo, en el que los capitalinos podrán disfrutar del partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, avanza con la instalación de lo que será una pantalla de grandes dimensiones.

Justo frente a la Catedral Metropolitana, trabajadores continúan con la instalación de una estructura metálica que sostendrá una de las pantallas donde se transmitirán los partidos.

La estructura de vigas metálicas que desde hace prácticamente 15 días se empezó a instalar frente a los edificios del Gobierno de la Ciudad de México también va tomando forma, con escaleras en uno de los extremos.

Instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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El FIFA Fan Fest que instalará el Gobierno de la Ciudad de México en la plancha del Zócalo estará abierto al público del 11 de junio al 19 de julio próximo.

Se prevé que el festival, que estará en la Plaza de la Constitución, reciba hasta 55 mil personas al día; además de transmitir los partidos del Mundial, habrá venta de alimentos y bebidas para los asistentes, así como actividades culturales y recreativas para la población.

Instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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