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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró eldurante el Foro Urbano Mundial 2026 (WUF13, por sus siglas en inglés), que este año tiene lugar en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

En el pabellón, inspirado en uno de los proyectos emblemáticos del actual Gobierno de la Ciudad de México, los asistentes pueden conocer el modelo que se implementa en las Utopías, con infraestructura y servicios enfocados al cuidado de la población.

Clara Brugada inaugura Pabellón de Utopías en el Foro Urbano Mundial 2026 en Azerbaiyán; destaca espacios de cuidado. Foto: Especial.
Clara Brugada inaugura Pabellón de Utopías en el Foro Urbano Mundial 2026 en Azerbaiyán; destaca espacios de cuidado. Foto: Especial.

Por ejemplo, se muestran los centros de cuidado para niñas, niños, adolescentes y personas mayores, espacios deportivos, culturales y de convivencia; así como las Casas de las “Siempre Vivas”, enfocadas en la atención de las mujeres.

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En redes sociales, la jefa de Gobierno resaltó su visión de construir una CDMX con “visión social” para crear comunidades donde el bienestar, la igualdad y el acceso a derechos sean una realidad para todos.

Clara Brugada inaugura Pabellón de Utopías en el Foro Urbano Mundial 2026 en Azerbaiyán; destaca espacios de cuidado. Foto: Especial.
Clara Brugada inaugura Pabellón de Utopías en el Foro Urbano Mundial 2026 en Azerbaiyán; destaca espacios de cuidado. Foto: Especial.

“Un urbanismo centrado en las personas no solo transforma espacios, también reduce desigualdades y mejora la calidad de vida. Impulsa viviendas dignas, espacios públicos seguros, movilidad accesible y servicios que respondan a las de la población”, destacó.

En su visita, la mandataria capitalina estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, entre los que destacó el secretario de Vivienda, , y la coordinadora de Asuntos Internacionales, Rocío Lombera. También estuvo presente la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno de México, Edna Vega.

dmrr

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